مودريتش يرفض عرض سعودي مغرِ من اجل ريال مدريد

2023/04/27 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس لقاء الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.وكان مودريتش قد تلقى عرضا مغريا، من أحد أندية الدوري […]

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