2023/04/27 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يعتبر فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي يجب توافرها في الجسم لننعم بصحة جيدة، حيث أن نقصه يؤثر على قدراتنا اليومية بشكل كبير. حددت أخصائية العلاج الغذائي، كاتارينا سيبينوفا، العلامات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقص فيتامين B12..



علامات تساعدك في اكتشافه المركز الخبري الوطني.

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