موقف مودريتش الرسمي حول العرض السعودي

2023/04/27 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس لقاء الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتلقى مودريتش عرضا مغريا، من أحد أندية الدوري السعودي، مقابل 50 مليون يورو لموسمين.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن مودريتش أوضح لبيريز استعداده لرفض هذا العرض من أجل البقاء في ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن بيريز يقدر موقف مودريتش وسيعرض عليه البقاء لموسم آخر مع الفريق الملكي.

وشارك مودريتش في 44 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، وساهم في تسجيل 12 هدفا، ولازال قادرا على إحداث الفارق بقميص الميرنغي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

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