العراق يسجل 30 وفاة وإصابة بالحمى النزفية خلال 4 أشهر

2023/04/27 | 13:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 30 حالة وفاة وإصابة بالحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي، فيما أشارت إلى أن ذي قار تصدرت المحافظات بأعداد الإصابات والوفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة سجلت منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم 30 إصابة بمرض الحمى النزفية بضمنها 7 وفيات في عموم العراق”.

وأضاف، أن ” ذي قار تصدرت المحافظات العراقية بعدد الاصابات بواقع 10 إصابات بضمنها 3 وفيات”.

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