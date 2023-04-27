ديزني تقاضي حاكم فلوريدا متهمةً إياه بشنّ حملة “انتقامية” ضدها

2023/04/27 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP مدخل مجمّع “ديزني” الترفيهي في فلوريدا بتاريخ 22 آذار/مارس 2022 ميامي (أ ف ب) – رفعت “ديزني” الأربعاء دعوى ضد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، معتبرة أنّ الإجراءات التي اتّخذها ومنها إنهاء الوضعية الخاصة التي كانت تتمتع بها المجموعة في ولاية أحد تشكل جزءاً من حملة “انتقام” تستهدفها.وكان دي سانتيس االذي يُعدّ […]

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