بيانات أممية: مصر بالمركز الاول بتعداد السكان العربي.. العراق بنحو 45 مليون نسمة 

2023/04/27 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الزمان: كشفت بيانات التعداد السكاني العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، وصول العراق إلى أكثر من 45 مليون نسمة وبلغ عدد سكان العراق 45.5 حسب بيانات التعداد السكاني العالمي التابع للمنظمة الدولية، وهو رقم يخالف الإحصائيات الرسمية لوزارة التخطيط العراقية التي تشير إلى وصول عدد سكان البلاد 43 مليونا بنهاية العام الحالي.واحتّلت مصر […]

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