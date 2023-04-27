رئيس كوريا الجنوبية يظهر موهبته الغنائية في البيت الأبيض

2023/04/27 | 14:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول في البيت الأبيض في 26 نيسان/ابريل 2023 واشنطن (أ ف ب) – أنهى رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول زيارته إلى البيت الأبيض الأربعاء بأداء غنائي نال إعجاب نظيره الأميركي جو بايدن.وخلال مأدبة عشاء أقامها بايدن على شرف يول، بعد محادثات ثنائية […]

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