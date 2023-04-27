اوبك تحذر من تقويض الاستثمارات النفطية

2023/04/27 | 14:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط.

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