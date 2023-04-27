سبعة مليارات و( 506 ) مليون دولار ايرادات شهر اذار النفطية

2023/04/27 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات

النفطية والايرادات المتحققة لشهر آذار

الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية

الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية

(سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من

النفط الخام ( 100 )

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