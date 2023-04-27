السودان.. العنف يطال دارفور وأعداد القتلى في ارتفاع

2023/04/27 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مناطق في الخرطوم، الخميس، قصفا من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف المعارك التي اندلعت بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين، فيما يحتدم القتال بإقليم دارفور المضطرب غرب السودان.

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