وثائق البنتاغون تكشف تفاصيل منشأة عسكرية صينية داخل إحدى الدول العربية

2023/04/27 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الوثائق العسكرية الأميركية المسربة عن استئناف أعمال بناء بداخل منشأة عسكرية صينية مشتبه بها تقع بميناء خليفة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”.وحذرت إحدى الوثائق من […]

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