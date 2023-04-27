2023/04/27 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، مبيعاته من الدولار عبر النافذة الإلكترونية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يبيع قرابة 200 مليون دولار في مزاد العملة المركز الخبري الوطني.

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