صحة ديالى: اميّون لا يعرفون القراءة والكتابة يديرون مختبرات صحية بالمحافظة

2023/04/27 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن نتائج تقريرها للثلث الاول من 2023 الخاص بالمختبرات الوهمية.

وقال مدير اعلام الدائرة، فارس العزاوي لـ(بغداد اليوم)، أن "المختبرات الوهمية ظهرت في المحافظة بعد عام 2006 نتيجة استغلال البعض الاضطرابات الامنية لتحقيق كسب مادي"، مشيرا إلى أن "هذه الظاهرة تقلصت بنسبة 90% بالوقت الحالي".

واضاف، أن "تقرير الثلث الاول من 2023 في ديالى حول المختبرات الوهمية كشفت عن مفاجآت أبرزها، قيام بعض الاميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون، بامتلاك وتمويل مختبرات وهمية في المحافظة بدون أي إجازات رسمية، وهذا ما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر".

واشار العزاوي، إلى أن "يوم أمس تم اغلاق 3 مختبرات دفعة واحدة شمال ديالى، بالتعاون مع القوات الأمنية التي سهلت عملية الاغلاق"، لافتا إلى أن "دائرته تكافح من اجل إنهاء ملف المختبرات الوهمية التي تمثل خطر على حياة المرضى".

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