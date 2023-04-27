رئيس الجمهورية: موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية وداعم لنيل كامل حقوقهم

2023/04/27 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أن العراق موقفه ثابت تجاه القضية الفلسطينية وداعم لنيل كامل حقوق الفلسطينيين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود هب الريح والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، أنه "من الواجب مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق آماله ببناء الدولة الفلسطينية، إلى جانب موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لنيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة"، مشيرا إلى "أهمية التضامن والتنسيق والعمل المشترك على المستويات كافة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه".

وأضاف أن "الحكومة وضعت برنامجا شاملا يتضمن ترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".

بدوره، أكد وزير الداخلية الفلسطيني عودة العراق لدوره الريادي ومكانته الحقيقة في المنطقة، موضحا أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، كما ثمن مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني.

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