البورصة تغلق منخفضة بنسبة 2.08% 

2023/04/27 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أغلقت البورصة العراقية، تداولات نهاية الأسبوع، منخفضة بنسبة 2.08٪، نتيجة حالة عدم اليقين التي اصابت المستثمرين من أداء الشركات الكبرى.

وتداولت البورصة أسهم 28 شركة، إذ بلغت الأسهم المباعة اكثر من 552.9 مليون سهم بقيمة 769 مليون دينار، عبر ابرام 517 صفقة.

وتواصل هبوط سهم مصرف بغداد، إذ انخفض بنسبة 6.5٪ وأغلق عند 2.43 ديناراً، وكذلك سهم بغداد للمشروبات الغازية بنسبة 2.17٪، واسياسيل بنسبة 0.38٪.

وكان القطاع المصرفي، هو الأكثر جاذبية للمستثمرين، اذ تداول 337.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 260 مليون دينار.

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