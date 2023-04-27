2023/04/27 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الخميس، عن تعاون من محورين مع الوكالة الأميركية للتنمية، فيما أشارت إلى وجود محفظتين إقراضيتين إحداهما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق المصطاف لوكالة الأنباء الرسمية، إن "التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية، شمل توفير الخبرات لبناء قدرات المصارف، وكتابة ورقة السياسات التي ستقدم بشكل رسمي لجميع الجهات المعنية".

وأضاف المصطاف، أنه "لا يوجد تمويل من الوكالة الأميركية للتنمية لغرض الإقراض"، لافتاً إلى أن "التمويل يكون من المصارف العراقية والمتوفرة من الودائع أو من مبادرة البنك المركزي العراقي".

وأوضح، أن "مبادرة البنك المركزي موجهة إلى المصارف بشكل مباشر، ومنها يتوجه إلى المستفيدين"، مبيناً أن "رابطة المصارف هي مؤسسة تعمل على تحفيز وتسهيل الإجراءات وتطوير قدرات المصارف، لتطوير عملية الإقراض، لذلك هي ليست مؤسسة إقراضية".

وتابع، أن "تخصيص الأموال من البنك المركزي للمصارف متنوع، وهناك محفظة إقراضية للمصرف العقاري والصناعي والزراعي وصندوق الإسكان، إضافة إلى أن هناك محفظة إقراضية وجهت إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال القطاع المصرفي الخاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة المصارف: لسنا مؤسسة إقراضية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة المصارف: لسنا مؤسسة إقراضية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).