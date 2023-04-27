سوق العراق: تداول أكثر من مليار سهم في 3 جلسات 

2023/04/27 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، مؤشرات التداول الأسبوعية.

وبحسب بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "نظّم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر نيسان/ 2023 ثلاث جلسات تداول من يوم الثلاثاء المصادف 25/04/2023 الى يوم الخميس المصادف 27/04/2023، حيث لم تنظم جلسات التداول ليوم الاحد 23/04/2023 والاثنين 24/04/2023 لاعتبارها عطلة رسمية".

وأضاف البيان، "تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات أدناه:

1.



بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (1) مليار سهم.

2.



بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (2) مليار دينار.

3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (728.12) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (697.63) نقطة محققا بذلك انخفاضاً مقداره (4.37%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.



نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2000) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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