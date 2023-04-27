2023/04/27 | 14:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تداولت نوافذ اعلامية عن مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم...

ظهرت المقالة تكرار توقف صادرت نفط الاقليم ..



يضعه على هاوية الإفلاس أولاً على المسلة.

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