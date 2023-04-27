وزارة الدفاع توجه دعوة للمتقدمين المقبولين بالكلية العسكرية الدورة (113)

2023/04/27 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، دعوة للمتقدمين المقبولين بالكلية العسكرية الدورة (113).

ودعت الوزارة، في بيان المتقدمين المقبولين في الكلية العسكرية الدورة (113) الملحق الذين اجتازوا كافة الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والتنافسية بنجاح، إلى “مراجعة الكلية العسكرية في الرستمية بحسب المواعيد المذكورة في الجدول المرفق أدناه، والمحافظة والحروف الأبجدية لغرض اجراء المقابلة”.

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