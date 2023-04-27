المسابقات تقرر تغيير ملعب مباراة الزوراء والنجف في ممتاز الكرة

2023/04/27 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير ملعب مباراة الزوراء والنجف في الدوري الممتاز.وسيتواجه الفريقان ضمن الجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز”.وقررت المسابقات إقامة المباراة على ملعب الشعب الدولي بدلاً عن اقامتها على ملعب الزوراء لعدم جاهزيته وستقام المباراة يوم السبت في الساعة السادسة مساءً.وكان من […]

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