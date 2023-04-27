دفعها بقوة وطرحها أرضًا.. كاميرا مراقبة ترصد رجل إطفاء يسقط امرأة مسنة على الأرض

2023/04/27 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول امرأة مسنة من مدينة سباركس في ولاية نيفادا الأمريكية وتبلغ من العمر 84 عامًا إنها عانت من إصابة في رأسها بعد أن دفعها رجل إطفاء بالقوة إلى الأرض.

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