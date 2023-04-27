2023/04/27 | 15:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تدعو المتقدمين للكلية العسكرية من محافظة ذي قار الدورة 113 لمراجعتها الاسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/27 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تدعو المتقدمين للكلية العسكرية من محافظة ذي قار الدورة 113 لمراجعتها الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تدعو المتقدمين للكلية العسكرية من محافظة ذي قار الدورة 113 لمراجعتها الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).