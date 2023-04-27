2023/04/27 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امنألقت قوة أمنية، اليوم الخميس، القبض على ضابط برتبة مقدم منسوب لوزارة الداخلية يقوم بتجارة المواد المخدرة ضمن منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ضابط يقوم بتجارة المخدرات في بغداد.. هذا ما وجدوه في منزله) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ضابط يقوم بتجارة المخدرات في بغداد.. هذا ما وجدوه في منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).