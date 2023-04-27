وزير الداخلية يصدر توجيهات لتعزيز الأمن في هذه المحافظة

2023/04/27 | 15:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات ميسان من خلال دائرة تلفزيونية.

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