2023/04/27 | 15:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن نتائج تقريرها للثلث الاول...

ظهرت المقالة اميون لايعرفون القراءة والكتابة يديرون مختبرات وهمية في ديالى أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اميون لايعرفون القراءة والكتابة يديرون مختبرات وهمية في ديالى) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اميون لايعرفون القراءة والكتابة يديرون مختبرات وهمية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).