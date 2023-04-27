كردستان تعطل الدوام الرسمي الإثنين المقبل

2023/04/27 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تعطل الدوام الرسمي ليوم الإثنين المقبل تزامناً مع عيد العمال العالمي

‏‏وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات لحكومة كردستان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "يوم الإثنين الموافق الأول من شهر أيار ستكون عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بمناسبة عيد العمال".

‏وأشارت إلى أن "هذه العطلة تأتي ضمن التقويم الحكومي للإقليم".

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