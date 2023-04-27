النزاهة والداخلية تتفقان على زيادة التنسيق المشترك في تنفيذ الأوامر القضائية

2023/04/27 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتفقت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، مع وزارة الداخلية على زيادة التنسيق المشترك في تنفيذ الأوامر القضائية.





وشدَّد رئيس هيئة النزهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون في بيان تلقته (بغداد اليوم) على "ضرورة تكثيف الجهد الرقابي وزيادة وتيـرة عمليَّات الضـبط في مختلف وزارات الدولـة ومؤسَّسـاتها؛ لتنظيـفها من براثن الفاسدين، وذلك بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون".

ودعا القاضي حنون، خلال لقائه وزير الداخليَّة عبد الأمير الشمري والوفـد المرافـق له في مقر الهيئـة، إلى "زيادة أواصـر التعاون والتنسـيق بين الطــرفين لا سيما بالتنسيق العالي أثناء تنفيذ الأوامر الصادرة عن القضاء الذي تعمل الأجهزة الـرقابيَّة تحت مظـلتـه".

ولفت حنون الى "الـدور الكـبـير الـذي قامـت بـه جـهات إنـفـاذ القانـون في عمليَّات الهيئة الأخيرة، والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد".

وأشار رئيس الهيئة إلى "أهميَّة التزام الجهاز الشرطوي بلائحة السلوك الوظيفيِّ الخاصّة بالعسكريّين ومُنتسبي قوى الأمن الداخليّ رقم (1) لسنة 2018؛ بعدِّهم يمثلون الدولة في الشارع".

وأوضح أنَّ "الالتزام بمُدوَّنات السلوك وأخلاقيَّات الوظيفة يُسهِمُ في تعزيز ثقة المواطن بهذا الجهاز الذي سطَّر منتسبوه أروع البطولات وقدَّموا أنفس التضحيات بالتصدِّي للجماعات الإرهابيَّة وعصابات الإجرام والاتجار بالبشر والمُخدَّرات".





من جانبه، ثمَّن وزير الداخلية وبحسب البيان "الدور الذي تضطلع به ملاكات الهيئة في مهمتها الخطيرة المتمثلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتعزيز ثقة المواطن بمؤسَّسات الدولة عبر الإفصاح عن ذمم المكلفين".

وأشاد الشمري "بتصاعدة وتيرة عمليات الضبط التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون"، مؤكداً أنَّ "وزارته مستعدة لفتح آفاق التعاون على مصراعيه مع الأجهزة الرقابيَّة، وتذليل العقبات التي قد تعترض الإسراع في تنفيذ الأوامر القضائيَّة، والحيلولة دون إفلات المُتَّهمين من وجه العدالة".

وأوضح البيان أن "الجانبين اتفقا على القيام بزياراتٍ تفتيشيَّةٍ للمواقف ومراكز الشرطة؛ ممَّا سيكون له الأثر الكبير في بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين تجاه رجل الشرطة والثقة به، فيما تمَّ الاتفاق على تحديد مواقف خاصة بالموقوفين من المُتَّهمين بقضايا فساد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة والداخلية تتفقان على زيادة التنسيق المشترك في تنفيذ الأوامر القضائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة والداخلية تتفقان على زيادة التنسيق المشترك في تنفيذ الأوامر القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).