جورجينا ترد.. بعد حديث عن توتر العلاقة مع رونالدو إثر

2023/04/27 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت، جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على التقارير التي تحدثت عن خلاف حاد نشب بينها قبل صعودهما إلى إحدى رحلاتهما الجوية.

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