2023/04/27 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الخميس ، صدور أمر استقدامٍ بحقّ محافظ ذي قار الحالي، على خلفيَّـة تهمة استغلاله المنصب الوظيفي.وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تستقدم محافظ ذي قار الحالي المركز الخبري الوطني.

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