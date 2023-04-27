2023/04/27 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوة امنية مشتركة ، اليوم الخميس،من القبض على ضابط بوزارة الداخلية العراقية بتهمة المتاجرة بالمخدرات وذلك في إحدى مناطق العاصمة بغداد.وقال مصدر امني لـ/ المركز الخبري الوطني/: قوة امنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ضابط في الداخلية يتاجر بالمواد المخدرة ببغداد المركز الخبري الوطني.

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