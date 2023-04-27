أوبك تحذر وكالة الطاقة الدولية من تقويض استثمارات النفط

2023/04/27 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / الزمان: حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الخميس، وكالة الطاقة الدولية من تقويض استثمارات النفط.وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في حديث رداً على التعليقات الأخيرة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي تنتقد مجدداً أوبك وأوبك+، إن “أوبك وأوبك + لا تستهدفان أسعار النفط، بل تركزان فقط على أساسيات السوق وتمكين […]

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