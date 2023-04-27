هل ستفقد الولايات المتحدة دورها العالمي -علاء الخطيب

2023/04/27 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوماً بعد يوم تتسع رقعة الهيمنة الصينية على الدبلوماسية العالمية ، وتلعب الصين ادواراً مهما في رسم نظام عالمي جديد ، فعلى مدى أكثر من قرن خضع العالم للهيمنة الامريكية ،بثروتها ومؤسساتها وأفكارها وتحالفاتها وشراكاتها، بيد أن الحال قد تغير ، و أن زمن امريكا يشارف على الانتهاء، ومن المحتم ان يفسح المجال […]

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