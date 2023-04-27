يونيسف: 90% من المراهقات والشابات في الدول الفقيرة محرومات من الإنترنت

2023/04/27 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP صورة تعبيرية تظهر تطبيقين على هاتف محمول في غرب لندن، في 19 آب/أغسطس 2020 الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أفاد تقرير لليونيسف بأنّ الانترنت ليس مُتاحاً لـ90% من المراهقات والشابات في أكثر الدول فقراً، في نسبة أعلى من تلك الخاصة بالذكور ضمن الفئة العمرية نفسها، مشددا على الدور الذي يلعبه […]

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