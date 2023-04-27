أسعار الدولار ترتفع في بغداد

2023/04/27 | 16:13 - المصدر: بغداد اوبزرفر

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ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربي...

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