النزاهة تستقدم محافظ ذي قار الحالي بتهمة استغلال المنصب الوظيفي

2023/04/27 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم

الخميس، عن إصدار أمر باستقدام محافظ ذي

قار الحالي محمد الغزي، لاستغلاله

منصبه وإحالة عدد من المشاريع إلى شركة

يديرها.

وذكرت النزاهة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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