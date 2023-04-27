كردستان تبني ثلاثة سدود استراتيجية

2023/04/27 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في

حكومة اقليم كردستان، إنشاء ثلاثة سدود

استراتيجية بالتنسيق مع وزارة الموارد

المائية العراقية.

وذكرت الدائرة في بيان، انه "في هذا

السياق تقول وزارة الزراعة والموارد

ال

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