توجيه جديد للداخلية.. يحق لجميع النواب تظليل عجلاتهم

2023/04/27 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الخميس، منتسبي وزارته في تسهيل

مهمة أعضاء مجلس النواب والسماح لهم

بتظليل عجلاتهم الشخصية.

واطلعت وكالة نون الخبرية على كتاب

رسمي صادر عن مدير مكتب وزير الدا

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