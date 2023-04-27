مديرية شؤون الجوازات تصدر توجيها بشأن الدوام في بغداد

2023/04/27 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت مديرية شؤون الجوازات، اليوم الخميس، بان يكون يومي الجمعة والسبت ويوم الاثنين دوام لكوادر المديرية في العاصمة بغداد.

وقال بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، انه "نظراً للزخم الحاصل في دوائرها، وجهنا بان يكون يومي الجمعة والسبت 29-2023/4/28 ويوم الاثنين 2023/5/1 دوام لكوادر المديرية في العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "سيكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساءً لتسليم الجوازات المطبوعة فقط".

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