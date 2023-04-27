اتحاد الكرة يخفف عقوباته بحق ناديي القوة الجوية والميناء

2023/04/27 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، ،اليوم الخميس ،اجتماعًا لمناقشةِ عددٍ من طلبات الاستئناف المقدمة من قبل بعض الأندية من أجل البتّ فيها، مقررة تخفيض عقوباتها السابقة.وقبلت اللجنة […]

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