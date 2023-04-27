ائتلاف المالكي يكشف عن اتفاق بين السوداني وزعماء الكتل السياسية بشأن تغيير الوزراء

2023/04/27 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون اليوم الخميس، عن اتفاق بين رئيس الوزراء محمد السوداني وزعماء الكتل السياسية بشأن تغيير الوزراء.وذكر عضو الائتلاف محمد الشمري لوكالة ايرث نيوز انه “بالنسبة للتأهيل الوزاري فعند تشكيل الحكومة اتفق رئيس الوزراء مع زعماء الكتل على ان يكون هو المسؤول عن الوزراء وتقييمهم و اخذ الموافقة باطلاق اليد […]

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