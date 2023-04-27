"ثقة حزب الله وبشار الأسد".. سليمان فرنجية يثير جدلا بتغريدة حول "امتلاك ما لا يملكه كثيرون"

2023/04/27 | 16:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى زعيم تيار المردة والاسم المطروح من جانب فريق سياسي في لبنان لمنصب رئيس الجمهورية، سليمان فرنجية، أنه يملك ما لا يملكه الآخرون وهو "ثقة حزب الله" والرئيس السوري بشار الأسد، ما أثار جدلا واسعا على تويتر

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