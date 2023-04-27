اندلاع حريق بمستشفى العزيزية في واسط

2023/04/27 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر محلي، الخميس، باندلاع حريق في مستشفى العزيزية العام في محافظة واسط.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “حريقاً اندلع الآن في مستشفى العزيزية العام في واسط”.

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