2023/04/27 | 16:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وزير التعليم العالي نعيم العبودي..يصر على مصافحة يد عامل...

ظهرت المقالة وزير التعليم العالي نعيم العبودي..



يصر على مصافحة يد عامل أولاً على المسلة.

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