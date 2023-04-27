مسمار يخترق جدار الصدر ويستقر قلب طفلة كربلائية .. وتدخل جراحي يُنقذ حياتها

2023/04/27 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبلت صالة عمليات القلب المفتوح في

مدينة الإمام الحسين ( عليه السلام )

الطبية بكربلاء المُقدسَة ، مساء أمس

الأول ، طفلة من أهالي قضاء الهندية ،

بعمر أربعة أعوام ، إخترق جدار صدرها

مسمار وإستقر قلبها

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