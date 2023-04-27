ارتفاع “طفيف” بأسعار الدولار في بغداد مع اغلاق البورصة

2023/04/27 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 141400 دينار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 140500 دينار لكل 100 دولار.

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