وصول الجالية العراقية من السودان الى مطار بغداد

2023/04/27 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن وصول طائرتي الجالية العراقية القادمتين من السودان لمطار بغداد الدولي.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته (بغداد اليوم)، إن "طائرتي الإجلاء اللتين أقلتا الرعايا العراقيين من مطار بورتسودان وصلتا قبل قليل إلى مطار بغداد الدولي".

وكانت وزارة الخارجية، قد اعلنت في وقت سابق، ان "الطائرتين المخصصتين لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان تتوجهان الان إلى بغداد وعلى متنهما 234 مواطناً بينهم 16 سوري الجنسية".

وصباح اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان.



وقال الصحاف، إنه "تم البدء بعملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان"، مضيفا، "اصطحبنا معنا أعداداً من الجاليات العربية وقدمنا الإغاثة الطبية والإنسانية لهم".

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