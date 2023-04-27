اغلاق مفاجئ لشارع حيوي وسط بغداد من قبل المرور دون كشف الاسباب

2023/04/27 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من قطع شارع حيوي في العاصمة بغداد من قبل مفارز المرور دون تنبيه مسبق او الكشف عن السبب.

وقال مواطنون لـ"بغداد اليوم"، إن "عجلات تابعة للمرور قطعت الطريق المؤدي الى معسكر الرشيد، للقادمين من ساحة عقبة بن ناقع، في ساعة ذروة، دون بيان لأسباب القطع".

وابدى مواطنون استغرابهم من القطع الذي دام مدة زمنية طويلة دون معرفة الاسباب، وسط تساؤلات عن الاسباب الموجبة لهذا القطع، وسبب عدم اعلان المرور في وقت مسبق او تنبيه المواطنين بشأن ذلك.

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