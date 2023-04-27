وزيرة المالية تعلن موقفاً جديداً بخصوص ’سلم الرواتب’

2023/04/27 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔴 وزيرة المالية طيف سامي تنفي تصريحات نسبت لها بشأن عدم “حقيقة سلم الرواتب” وتؤكد ان مسألة تعديل سلم الرواتب من صلاحيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني

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