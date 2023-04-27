البحرية الأميركية تعلن احتجاز إيران لناقلة نفط في خليج عمان

2023/04/27 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، احتجاز إيران لناقلة نفط في خليج عمان، ترفع علم جزر مارشال، وذلك خلال إبحارها في المياه الدولية.

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