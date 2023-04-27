2023/04/27 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، بأن بحرية الجيش الإيراني احتجزت سفينة تحمل علم جزر مارشال، لافتا إلى أن سبب احتجاز السفينة هو قيامها بمخالفات.وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السفينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران..



احتجاز سفينة تنقل حمولة أمريكية تحمل علم “جزر مارشال” المركز الخبري الوطني.

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